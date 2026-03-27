ScHiaccia DCA | un progetto per riconoscere e affrontare i disturbi alimentari tra gli adolescenti

È stato avviato un progetto denominato “Sc(Hi)accia DCA” con l’obiettivo di individuare in modo tempestivo i segnali dei disturbi alimentari tra gli adolescenti. Il programma prevede interventi per migliorare l’informazione rivolta ai giovani, contrastando le informazioni spesso distorte diffuse sui social media, e offre supporto alle famiglie che si trovano ad affrontare queste problematiche.

Intercettare precocemente i segnali dei disturbi alimentari, promuovere una corretta informazione tra i giovani (soprattutto di fronte alla pervasività e alle informazioni spesso distorte dei social media) e sostenere le famiglie. È con questi obiettivi che nasce “Sc(Hi)accia DCA”, il progetto promosso dall’ Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo di Bergamo (nello specifico dal Centro per la Diagnosi e Cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare – CDCA) e sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca, rivolto in particolare agli adolescenti tra i 14 e i 19 anni e agli adulti che li accompagnano nel percorso di crescita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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