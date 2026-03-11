Tempo instabile a Novara | torna la pioggia tra giovedì e il week end
A Novara e nel Vco il tempo sarà instabile da giovedì fino al weekend, con pioggia che interesserà le giornate e momenti di schiarite tra un acquazzone e l’altro. Le previsioni indicano una persistenza di condizioni meteorologiche variabili, con nuvole e piogge che si alterneranno durante tutto il periodo. Nessuna informazione su eventuali variazioni o eventi specifici legati a questa situazione.
Saranno giornate caratterizzate da pioggia e successive schiarite quelle in arrivo nel novarese e Vco.Secondo il meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti, "l'anticiclone mostra segni di stanchezza e nei prossimi giorni almeno due perturbazioni, seppur non troppo strutturate, ne. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
