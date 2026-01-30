Crisi Snaidero niente chiusura di reparto | per ora salvi 27 posti di lavoro

La Snaidero ha deciso di non chiudere il reparto verniciatura e di non licenziare i 27 dipendenti coinvolti. La notizia arriva dopo settimane di tensione e proteste da parte dei lavoratori, che temevano la perdita del posto di lavoro. L’azienda ha spiegato di aver trovato una soluzione temporanea, ma ancora non ci sono certezze sul futuro. La situazione resta delicata e le prossime settimane saranno decisive per capire come si evolverà la vicenda.

La Regione è soddisfatta di come procede il confronto con azienda e sindacati. La questione risolta con l'attivazione di un contratto di solidarietà in deroga per 12 mesi Nuovi sviluppi nella vicenda dei 27 dipendenti della Snaidero che la storica azienda voleva licenziare dopo le vacanze natalizie, in seguito alla chiusura del reparto verniciatura. Stamattina si è nuovamente riunito il tavolo di confronto tra la Regione, l'azienda e i sindacati, dal quale è emersa la decisione della società di Majano di attivare un contratto di solidarietà in deroga di 12 mesi per tutti i dipendenti.

