’Acqua&Sapone’ muro contro muro Aria tesa dopo il blitz dell’azienda

Nel sito produttivo di Casa del Corto, situato nel territorio di Piancastagnaio, si è acceso un confronto tra l’azienda e i dipendenti. Dopo un intervento recente dell’azienda, le parti si trovano in uno stato di forte divergenza riguardo al futuro dell’attività lavorativa, che dura da più di trent’anni. La situazione si presenta come un vero e proprio muro contro muro, con posizioni opposte e senza segnali di apertura.

E’ un muro contro muro quello in atto nel sito produttivo di Casa del Corto. Azienda e dipendenti si trovano su fronti oppostia decidere il futuro di un’attività lavorativa presente nel territorio di Piancastagnaio da oltre 30 anni. Cesar Spa, che ha rilevato la ex Logimer, continua nel progetto di smantellamento del sito di Casa del Corto, mentre le maestranze (56 dipendenti) stanno lottando con tutti i mezzi possibili per evitare che il 31 maggio segni la fine di questa realtà produttiva strategica per un pezzo di economia dell’Amiata. Ieri Cesar ha di fatto violato il patto siglato con le istituzioni locali e provinciali, il consigliere...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Acqua&Sapone’, muro contro muro. Aria tesa dopo il blitz dell’azienda Notizie correlate Caso ’Acqua&Sapone’. L’azienda rompe la tregua. Tentato lo sgomberoCesar Spa rompe la tregua concordata in sede regionale in vista dell’incontro del prossimo 6 maggio nel Comune di Piancastagnaio tra il consigliere... Si schianta contro il muro di cinta dell'azienda del gas e scappa | FOTOPerde il controllo dell'auto, si schianta contro il muro di cinta di un'azienda di rifornimento di gas e scappa via.