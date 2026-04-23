Acqua di Trieste costosissima | qui meno dirigenti pagati più del doppio Dove finisce? In bolletta
L'acqua di Trieste risulta essere tra le più costose in Italia, con un prezzo superiore del 75 per cento rispetto a quello di Udine. I dirigenti delle aziende che gestiscono il servizio nella zona triestina sono tre e rappresentano un costo annuo di circa due milioni di euro. Nella città di Udine, invece, i dirigenti sono cinque e il loro costo complessivo si aggira sotto gli 800mila euro.
“L'acqua di Trieste è costosissima, il 75 per cento in più che a Udine. I dirigenti di Acegas sono tre e costano due milioni di euro all'anno; quelli di Cafc, che è l'azienda di Udine, sono cinque e ne costano meno di 800mila”. A riportare i dati, pubblici, è Riccardo Laterza, consigliere.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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