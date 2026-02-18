Dirigenti sanitari | chi sono i più pagati e quanto guadagnano

I dirigenti sanitari più pagati sono al centro di un’indagine che svela le differenze di stipendio tra i vari enti. La causa di questa disparità deriva dalla pubblicazione obbligatoria dei dati sui compensi, accessibili nella sezione “amministrazione trasparente” dei siti ufficiali delle Aziende sanitarie. Un esempio concreto riguarda il caso di alcuni direttori di grandi ospedali, che guadagnano anche il doppio rispetto ad altri colleghi.

I dati sui compensi dei vertici delle Aziende sanitarie sono pubblicati per legge nella sezione “amministrazione trasparente” dei siti ufficiali degli enti. I numeri che si trovano, però, raccontano una realtà che ha bisogno di essere spiegata, perché le gerarchie organizzative spesso non coincidono con quelle dei redditi. Il motivo è semplice e sta soprattutto nella possibilità di svolgere la libera professione all’interno della struttura aziendale, ovvero intramoenia. Questo è uno degli elementi che sposta maggiormente gli equilibri e spiega anche perché alcuni dirigenti clinici, formalmente collocati sotto il vertice amministrativo, arrivino a guadagnare molto più di altri.🔗 Leggi su Udinetoday.it

