Cinturrino il capo della polizia Pisani ai dirigenti | Meglio un arresto in meno ma un controllo in più

Milano – L’esigenza di non lasciare alcuna ombra sul passato. E allo stesso tempo la necessità di capire cosa non abbia funzionato per cercare di non commettere gli stessi errori nel futuro prossimo. Si sta muovendo su questo doppio binario l’azione della Questura per ripartire dopo l’omicidio del ventottenne marocchino Abderrahim Mansouri, che ha anche scoperchiato un vaso di Pandora di veleni e sospetti sul conto dell’assistente capo Carmelo Cinturrino che ha esploso il colpo letale in via Impastato la sera del 26 gennaio. Carmelo Cinturrino in ambulanza la sera del uccisione di Abderrahim Mansouri Le accuse a Cinturrino Uno sbirro di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

