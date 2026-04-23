Acqua di Parma Buongiorno La Collezione celebra tutto il bello di vivere in Italia

Acqua di Parma ha lanciato Buongiorno La Collezione, una serie di cinque fragranze che rappresentano vari aspetti della vita italiana. Ogni profumo si distingue per le sue note aromatiche e si ispira a momenti e atmosfere diverse del Paese. La collezione mira a catturare l’essenza di un modo di vivere caratterizzato da tradizione, eleganza e semplicità. La presentazione ufficiale ha avuto luogo di recente, coinvolgendo l’azienda e i rivenditori autorizzati.

La collezione è stata sviluppata da due maître parfumeur, Fabrice Pellegrin e Olivia Giacobetti che con la loro differente sensibilità hanno dato vita a creazioni delicate, sofisticate ma allo stesso tempo essenziali, persistenti senza mai risultare invasive. Freschezza e profondità dialogano anche sulla superficie dei flaconi, esaltati dai tappi in vetro dai colori luminosi: verde acqua, giallo Parma, arancio mandarino, rosso cremisi e giallo citrino. I nomi sono evocativi tanto quanto gli accordi olfattivi e chissà che non influenzino anche la percezione delle note sulla pelle e nella mente. Buongiorno Al Bacio: l’assoluta di acqua di fiori d’arancio si intreccia al co-distillato di legno di cedro e incenso, dando vita a un accordo che unisce purezza e calore.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Acqua di Parma Buongiorno La Collezione celebra tutto il bello di vivere in Italia ACQUA DI PARMA BUONGIORNO: COMO SE COMPORTA NA PELE, E SERÁ QUE AGUENTA O RITMO DO DIA A DIA Notizie correlate Acqua di Parma svela Buongiorno La CollezioneLe nuove Eau de Parfum firmate da Fabrice Pellegrin e Olivia Giacobetti sono protagoniste dell’installazione Il Chioschetto di Dorothée Meilichzon. Acqua di Parma celebra 110 anni di storia con Michael Fassbender e Sabrina ImpacciatoreIl racconto prende forma a Parma, città natale della Maison, trasformata in palcoscenico emotivo che rende omaggio ai valori universali dell’Arte di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Profumi e design: le nuove fragranze presentate alla Design Week; Il colpo di fulmine beauty: i profumi del buongiorno; Acqua di Parma svela Buongiorno La Collezione; Il Chioschetto di Acqua di Parma trasforma un cortile di Milano in uno spazio surreale. DISCOVER THE EXHIBITION Vanity Fair Archivio Italia presenta INSIEMESono fragranze discrete, che si fanno sentire in modo gentile, come se fossero pensate per sfiorare la pelle. È questo il linguaggio olfattivo scelto da Acqua di Parma per Buongiorno La Collezione, ... vanityfair.it Acqua di Parma svela Buongiorno La CollezioneLe nuove Eau de Parfum firmate da Fabrice Pellegrin e Olivia Giacobetti sono protagoniste dell’installazione Il Chioschetto di Dorothée Meilichzon. panorama.it Werbung/Ad | Invited by Acqua di Parma to a special celebration to discover Il Chioschetto, a traveling design installation by Dorothée Meilichzonthat that transforms into an immersive, multi-sensorial environment. A moment to step into the world of Buongiorno - facebook.com facebook