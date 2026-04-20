Questa mattina è stata presentata una nuova linea di prodotti da parte di un noto marchio italiano, chiamata Buongiorno La Collezione. Il progetto combina elementi di innovazione e tradizione, offrendo una gamma che riflette la cura artigianale tipica della cultura italiana. La collezione si distingue per il suo stile raffinato e per l’attenzione ai dettagli, mantenendo un forte legame con le radici storiche del marchio.

Le nuove Eau de Parfum firmate da Fabrice Pellegrin e Olivia Giacobetti sono protagoniste dell’installazione Il Chioschetto di Dorothée Meilichzon. C’è tutto il fascino della maestria italiana nel progetto Buongiorno di Acqua di Parma. Presentata questa mattina, l’iniziativa coniuga novità e memoria. Da un lato, ci sono cinque nuove fragranze, che celebrano la semplicità del quotidiano grazie alle note selezionate da Fabrice Pellegrin e Olivia Giacobetti; dall’altro un’installazione itinerante, Il Chioschetto di Dorothée Meilichzon, che porta tutto il savoir faire della maison nella design week. Ispirato al flacone Art Déco della Maison, Il Chioschetto fa proprio l’immaginario visivo disegnato da Matteo Cibic per illustrare la campagna delle fragranze.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Acqua di Parma svela Buongiorno La Collezione

Acqua di Parma Buongiorno

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