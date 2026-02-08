Acqua di Parma festeggia 110 anni di storia con due volti noti del cinema italiano e internazionale. Michael Fassbender e Sabrina Impacciatore sono protagonisti di una campagna speciale che mette in risalto l’Arte di Vivere all’Italiana. Un modo per invitare le persone a riscoprire la bellezza dei gesti semplici e quotidiani, celebrando così un secolo e più di eleganza e tradizione.

Il racconto prende forma a Parma, città natale della Maison, trasformata in palcoscenico emotivo che rende omaggio ai valori universali dell’Arte di Vivere all’Italiana. Fondata nel 1916 dal Barone Carlo Magnani - uomo colto e viaggiatore - Acqua di Parma nasce infatti dal desiderio di reinterpretare l’eleganza italiana attraverso una fragranza luminosa e solare, in netto contrasto con i profumi intensi e opulenti dell’epoca. Pensata inizialmente per un uso personale e per una cerchia ristretta, Colonia ha segnato una svolta nella profumeria, affermandosi nel tempo come fragranza iconica della Maison e simbolo di artigianalità, stile e sofisticata semplicità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Acqua di Parma celebra 110 anni di storia con Michael Fassbender e Sabrina Impacciatore

