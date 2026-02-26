crans montana a sanremo 2026 lavinia scotto ringrazia achille lauro dopo la canzone perdutamente

Durante l’evento a Sanremo 2026, Lavinia Scotto ha espresso gratitudine verso Achille Lauro dopo l’interpretazione di “Perdutamente”. La sua emozione, visibile sul volto, ha attirato l’attenzione dei presenti, portando alla luce un momento di forte intensità emotiva. L’attenzione si è concentrata sulla sua reazione, che ha suscitato riflessioni tra il pubblico presente.

Achille Lauro ha dedicato “Perdutamente” alle vittime di Crans-Montana dal palco di Sanremo 2026. Un momento di grandissima emozione, soprattutto per i genitori dei ragazzi e delle ragazze coinvolti nella tragedia, come Carla Lavinia Scotto, mamma di Riccardo Minghetti, morto nell’incendio del Constellation. “Quella canzone è diventata un po’ il simbolo dei ragazzi”, ha commentato. Da Crans-Montana a Sanremo, Lavinia Scotto ringrazia Achille Lauro Achille Lauro commuove tutti a Sanremo 2026 con “Perdutamente” Come è nata la scelta di portare “Perdutamente” a Sanremo 2026 Da Crans-Montana a Sanremo, Lavinia Scotto ringrazia Achille Lauro Carla Lavinia Scotto, mamma del 16enne romano Riccardo Minghetti, ha parlato all’Adnkronos dicendo che dopo l’esibizione di Achille Lauro ha prevalso la commozione sulla rabbia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

“Perdutamente” di Achille Lauro a Sanremo 2026 per le vittime di Crans-Montana: testo e perché questa canzoneSanremo, 25 febbraio 2026 – Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ci sarà un momento diverso da tutti gli altri.

Achille Lauro omaggia le vittime di Crans Montana a Sanremo 2026 con “Perdutamente”Alla seconda serata del Festival di Sanremo l’ingresso di Achille Lauro è stato un piccolo evento nell’evento.

