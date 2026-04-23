Achille Lauro e Lavinia Mauro | ecco come stanno le cose | ESCLUSIVA

Recenti voci di fan suggeriscono che la relazione tra Achille Lauro e Lavinia Mauro potrebbe non essere quella ufficiale, con alcuni che ipotizzano invece un legame tra Lavinia e il producer dell'artista romano. L'articolo esclusivo pubblicato da Il Difforme analizza le dinamiche tra le persone coinvolte, senza confermare né smentire alcuna versione ufficiale. La vicenda ha attirato l'attenzione degli appassionati di musica e gossip, alimentando discussioni sulle relazioni nel mondo dello spettacolo.

Solo ieri avevamo fatto uscire una notizia che tanto sta facendo discutere il web e la stampa nelle ultime ore:il nome di Lavinia Mauro era stato affiancato a quello di Achille Lauro.Deianira Marzano aveva infatti pubblicato sui suoi social uno screen di una storia della ragazza in cui si intravedeva quella che sembrava essere la mano del cantante romano. Il gossip è rapidamente circolato e proprio a seguito di ciò sono statimolti i fan dell’artista a suggerire che Lavinia non avrebbe nessun flirt con Lauro ma bensì con il producer del cantante. Il suo nome èMatteo Ciceroni, in arte Gowe per molti potrebbe essere proprio lui a stare con la Mauro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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ACHILLE LAURO testimone di nozze

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