Il principe Edoardo a Milano per le Olimpiadi incontra gli adolescenti in difficoltà e gioca a ping pong Avevamo detto ai ragazzi che sarebbe arrivato Mr Bean o David Beckham

Da vanityfair.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe Edoardo, duca di Edimburgo, ha visitato l’Hub della Fondazione Laureus Italia a Milano, portando un sorriso ai giovani in difficoltà e sfidandoli a ping pong. La sua visita, legata alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, ha coinvolto ragazzi che affrontano problemi sociali, alcuni dei quali lo hanno visto cimentarsi nel gioco con entusiasmo. Durante l’incontro, il principe ha scherzato con i giovani, ricordando loro che in passato aveva promesso di incontrare personaggi come Mr Bean o David Beckham, e ha portato in campo un esempio di come lo sport può aiutare a superare le barriere.

In questa occasione la Fondazione ha presentato il progetto “Sport for Good”, inserito nel Programma Education Gen26 dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di ispirare le nuove generazioni attraverso i valori olimpici e paralimpici e di usare lo sport come leva concreta di trasformazione sociale, affrontando temi centrali come la parità di genere, il contrasto agli stereotipi, il benessere mentale e la salute fisica. «È stata un’avventura cresciuta in modo straordinario. In questi tre giorni di Hub non abbiamo parlato soltanto di performance, ma di emozioni, valori, crescita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

