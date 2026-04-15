Tir in sciopero | Bella Cts Noi siciliani non convocati al ministero dei Trasporti resta il blocco

Un sciopero dei tir è in corso in Sicilia, con i conducenti che non sono stati convocati al ministero dei Trasporti. Venerdì è previsto un incontro con le autorità, ma i rappresentanti dei camionisti hanno dichiarato che i temi su cui avevano proclamato lo sciopero non saranno discussi durante l'incontro. La protesta resta quindi in vigore, senza un accordo immediato in vista.

"Venerdì ci sarà un incontro al ministero dei Trasporti, ma i punti per cui noi abbiamo proclamato il fermo non sono all'ordine del giorno. Noi ci siamo dissociati, non facciamo parte dell'associazione nazionale e abbiamo creato questo comitato autonomo per le rivendicazioni perché' nessuno ci.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Sciopero dei tir: s'allarga protesta Sicilia, barche ferme nei porti. Trasportatori non convocati al MitAnche la Federazione Armatori siciliani e l’Associazione pescatori marittimi professionali (Apmp) aderisce allo sciopero che dal 14 al 18 sta... Napoli: sciopero trasporti venerdì 27 marzo, 4 ore di bloccoUn blocco dei trasporti è stato annunciato per venerdì 27 marzo 2026 nella città di Napoli e nei comuni della provincia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sciopero autotrasportatori fino al 18 aprile in Sicilia contro il caro carburante; Tir fermi in Sicilia e rischio scaffali vuoti nei supermercati, Schifani convoca gli autostrasportatori; Tir fermi in Sicilia e rischio scaffali vuoti nei supermercati, Schifani convoca gli autostrasportatori; Sciopero dei tir in Sicilia, fumata nera al vertice: la protesta va avanti a oltranza. Ora risposte da Salvini. Sciopero autotrasportatori Sicilia: bloccati i movimenti dei semirimorchi nei portiProsegue lo sciopero dei tir in Sicilia, i trasportatori contro l’inerzia del Governo: «Non possiamo lavorare in perdita». Al porto di Catania e nei principali scali dell’Isola resta fermo il moviment ... cataniaoggi.it Sciopero dei Tir Sicilia: Schifani convoca gli autotrasportatoriI supermercati hanno un'autonomia di tre quattro-giorni, dopo, se non sarà trovata una soluzione, gli scaffali resteranno vuoti, queste le dichiarazioni del segretario del Comitato trasportatori sic ... catania.liveuniversity.it Rimozione del TIR che ha occupato l'intera carreggiata della Strada Statale 81, a Casoli. Le operazioni si sono rivelate più complesse del previsto, anche a causa del pesante carico di ferro trasportato dall'autoarticolato, rimasto bloccato nella nota curva - facebook.com facebook Tir verso il blocco: “Tagli dalla committenza e scarsa attenzione del governo” x.com