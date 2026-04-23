Il settore dell'acciaio europeo attraversa una fase di crisi a causa dell'aumento delle importazioni dalla Cina, che offrono prodotti con prezzi inferiori del 40% rispetto a quelli prodotti nel continente. Per protestare contro questa situazione, le imprese associate a una rete di produttori bloccheranno la produzione per un'ora il prossimo 28 aprile. La decisione nasce da questa disparità di prezzi e dall'impatto sul mercato locale.

?? Cosa sapere Le imprese della rete Esn bloccano la produzione per un'ora il 28 aprile. I prodotti cinesi arrivano sul mercato europeo con prezzi inferiori del 40% rispetto ai locali. Il 28 aprile le imprese della rete europea Esn bloccheranno l'attività per un'ora, segnalando a Bruxelles che la pressione della concorrenza cinese sui semilavorati sta portando il settore dell'acciaio verso il collasso. La mobilitazione coinvolge aziende distribuite tra Italia, Germania, Francia e Spagna. Non .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acciaio europeo in crisi: stop alla produzione contro il boom cinese

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