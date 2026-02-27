Stellantis shock | frena sull’elettrico europeo e si abbandona alla seduzione cinese

Stellantis ha annunciato un rallentamento nella sua strategia di sviluppo dei veicoli elettrici in Europa, preferendo invece ampliare la collaborazione con aziende cinesi nel settore automobilistico. La decisione è stata comunicata dall’amministratore delegato, che ha spiegato che l’azienda si concentrerà maggiormente sui mercati emergenti in Asia, lasciando temporaneamente da parte alcuni investimenti previsti in Europa. La mossa rappresenta un cambiamento rispetto alle linee guida precedenti.

Stellantis archivia il 2025 con una perdita vertiginosa: 22,3 miliardi di euro. Ieri Le Figaro lo metteva al secondo posto nella classifica dei peggiori disavanzi della storia industriale, dopo i 23,3 miliardi di Vivendi, vittima nel 2002 della bolla di internet. Anche nel caso di Stellantis il colpevole ha un nome: la scommessa sull'elettrico La correzione di rotta sull'elettrico e la decisione di cambiare strategia hanno comportato un onere straordinario di 25,4 miliardi. Stellantis ha chiuso il 2025 con 153,3 miliardi di euro di ricavi, in calo del 2% rispetto all'anno prima, ma, ha detto Filosa, «nella seconda metà dell'anno abbiamo...