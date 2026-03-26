Quattro persone di origine nordafricana tra i 36 e i 46 anni sono state arrestate a Torino dopo un episodio avvenuto nel quartiere di Mirafiori sud il 7 giugno, in cui hanno aggredito e rapinato una vittima usando un taser. Le indagini si sono basate sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di identificare e localizzare gli aggressori.

Si erano dati appuntamento nel quartiere di Mirafiori sud, a Torino, la sera del 7 giugno scorso, vittima e aggressori, quest’ultimi quattro, tutti di origine nordafricana e tra i 46 e i 36 anni, per concludere “affari” di non precisata natura. Durante l’incontro però, improvvisamente, i quattro uomini avrebbero inizialmente tentato di costringere la vittima, un cittadino 40enne del Camerun residente in Francia, a salire a bordo di un’autovettura. Al rifiuto opposto dall’uomo, lo avrebbero aggredito colpendolo ripetutamente con pugni e calci e utilizzando uno storditore elettrico. L’aggressione, interrotta solo grazie all’intervento di una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aggressione e rapina con taser a Torino, incastrati dalle telecamere di videosorveglianza: quattro arresti

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