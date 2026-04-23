Accadde oggi | 23 aprile muoiono Shakespeare Cervantes e De La Vega

Il 23 aprile segna la scomparsa di tre figure storiche della letteratura mondiale avvenuta in momenti diversi e in posti differenti. Questa coincidenza ha portato alla creazione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, celebrata ogni anno in questa data. È un’occasione per ricordare autori come Shakespeare, Cervantes e De La Vega, le cui opere hanno lasciato un segno indelebile nel patrimonio culturale globale.

Può sembrare strano, ma è pura verità. Il 23 aprile 1616 si spensero, in luoghi diversi, e probabilmente in orari diversi, tre dei più grandi autori dei secoli XVI e XVII, immensi nomi della letteratura mondiale: William Shakespeare, Miguel De Cervantes e Garcilaso De La Vega.Per Shakespeare era il giorno del suo 52esimo compleanno e morì probabilmente a causa della febbre contratta in una nottata a base di alcool con altri due amici. Miguel Cervantes, invece, molto più anziano, si spense di vecchiaia a Madrid.In realtà, Cervantes e Garcilaso de la Vega morirono il 23 aprile secondo il calendario gregoriano, mentre Shakespeare perì nella stessa giornata ma del calendario giuliano, all’epoca ancora in vigore in Inghilterra, e quindi di fatto dieci giorni dopo.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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