Il 15 aprile, un incendio ha causato danni significativi alla cattedrale di Notre Dame a Parigi. Le fiamme sono divampate durante lavori di restauro e in breve tempo le immagini dell’incendio sono state condivise in tutto il mondo. La cattedrale, che rappresenta un punto centrale della capitale francese, è stata gravemente danneggiata dalle fiamme.

La cattedrale parigina, uno dei monumenti simbolo della capitale francese, venne devastata dalle fiamme. Era il l 15 aprile 2019. Era sottoposta a ennesimo restauro, quando l’incendio divampò, probabilmente a causa dei lavori alla guglia. I fedeli, che in serata erano all’interno della cattedrale per la Santa Messa e che per primi videro le fiamme, dissero che a quell’ora gli operai erano già andati via. Il sottotetto aveva una spina dorsale tutta in legno che, all’epoca della costruzione, era stata ottenuta per mezzo delle querce di un bosco di 24 ettari. La foresta, così era soprannominata, poteva dunque costituire un fattore di rischio. Le immagini fecero di colpo il giro del mondo e l’impatto emotivo fu enorme.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 15 aprile, un incendio devasta Notre Dame de Paris

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