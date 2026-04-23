abusi sul giovane disabile il genetista di garlasco per difendere il medico

Ieri in tribunale sono stati ascoltati per più di sei ore i consulenti incaricati dalla difesa di un medico coinvolto in un caso di presunti abusi su un giovane disabile. La testimonianza dei professionisti si è concentrata sulle analisi e sui rilievi effettuati, senza commenti o interpretazioni personali. La discussione si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, con le parti che attendono le conclusioni dell'udienza.

Per oltre sei ore sono stati ascoltati ieri in tribunale i consulenti nominati dalla difesa di Bernardo Olivares, endocrinologo 63enne a processo per violenza sessuale: secondo l’accusa, la visita specialistica da lui fatta il 29 ottobre 2021 su un giovane allora 23enne, con lieve ritardo mentale, sarebbe culminata in un abuso. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, ha sfilato anche il noto genetista forense Marzio Capra, che fu ingaggiato come consulente di parte negli omicidi di Chiara Poggi (dalla famiglia della vittima), di Yara Gambirasio (dalla difesa di Massimo Bossetti) e anche di Saman Abbas (dai legali del cugino imputato Ikram Ijaz).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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