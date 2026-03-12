A Afragola, tre persone sono state arrestate dai Carabinieri con l’accusa di aver violentato un giovane disabile in gruppo e di avergli provocato danni fisici con sigarette spente. Le autorità hanno individuato e fermato i sospetti, che ora sono sotto indagine per questi episodi. La vicenda riguarda una serie di comportamenti violenti e persecutori nei confronti del ragazzo.

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Afragola con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati nei confronti di un giovane affetto da disabilità. La banda, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe composta da un 33enne, un 21enne e un 19enne. L’operazione è stata eseguita nella mattinata di oggi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura. L’attività investigativa, condotta dai militari dell’Arma anche attraverso attività tecniche, ha consentito di ricostruire un quadro di violenze e persecuzioni che si sarebbe protratto per mesi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Afragola. Abusi sessuali e sigarette spente addosso: così il branco violentava il giovane disabile

Articoli correlati

Abusi sessuali su un giovane disabile: arrestate tre personeQuesta mattina i carabinieri di Afragola hanno tratto in arresto tre persone accusate di violenza sessuale di gruppo e di atti persecutori aggravati...

Abusi sessuali su un 14enne disabile, arrestato infermiereTAORMINA, 23 DIC – Avrebbe abusato di un 14enne, dalle ‘ridotte capacità’, nei momenti in cui lo aveva in affido per accudirlo.

Contenuti e approfondimenti su Afragola Abusi sessuali e sigarette...

Violenza sessuale di gruppo su un giovane disabile: per mesi vittima di abusi e insultiUna lunga scia di abusi e umiliazioni durata mesi, consumata ai danni di un giovane con disabilità. Per questo tre persone sono state arrestate in provincia di Napoli con l’accusa ... leggo.it

Orrore ad Afragola: abusi e torture su un giovane disabile, tre arrestiI Carabinieri della Stazione di Afragola hanno arrestato questa mattina tre persone, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ... cronachedellacampania.it