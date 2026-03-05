Controlli a San Leone scoperti abusi edilizi in un locale della movida

Durante controlli nella zona di San Leone, sono stati scoperti abusi edilizi in un locale che offre ristorazione e si trova vicino al mare. Sono state riscontrate opere eseguite senza i permessi necessari e altre irregolarità amministrative. Le verifiche sono state condotte dalle forze dell’ordine, che hanno individuato le pratiche abusive all’interno del locale.

La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Sicilia. L’intervento rientra nei controlli mirati avviati dalla questura di Agrigento, in collaborazione con la capitaneria di porto di Porto Empedocle, l’ufficio tecnico comunale e il personale del demanio marittimo. L’operazione ha interessato alcune attività della movida ricadenti in aree demaniali. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state realizzate strutture e ampliamenti non autorizzati. Gli accertamenti, ancora in corso, serviranno a definire l’entità delle violazioni e a verificare la documentazione presentata dai titolari. Le verifiche hanno inoltre portato alla scoperta di ulteriori irregolarità legate all’occupazione di suolo pubblico e alla gestione degli spazi esterni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Stretta sugli abusi edilizi, oltre 1.000 i controlli della Polizia locale di Rimini nel 2025Anche l’anno appena trascorso ha confermato un’intensa attività di contrasto all'abusivismo edilizio e di tutela del territorio comunale. Controlli della Polizia Locale sul trasporto scolastico, scoperti veicoli abusivi e modificati Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Locale ha effettuato un’operazione straordinaria di controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico,... Contenuti utili per approfondire San Leone. Discussioni sull' argomento Lavoro nero e cibo senza tracciabilità, sospesa attività di ristorazione in un locale a San Leone; Lavoro nero e gravi carenze igieniche: sospeso ristorante sul demanio a San Leone; Controlli a San Leone, scoperti abusi edilizi in un locale della movida; Centro direzionale San Leone, se il parcheggiatore abusivo (a pagamento) aiuta a saltare le code agli sportelli. LA TUA SALUTE SUBITO!!! Al Centro Medico San Leone puoi fare: Risonanza Magnetica 1,5 Tesla ecografie RX TC visite ORTOPEDICHE, DERMATOLOLGICHE e OCULISTICHE Referti rapidi Prezzi super accessibili a tutti! Basta liste d’at - facebook.com facebook