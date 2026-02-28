Controlli serrati della Polizia di Stato sui pubblici locali | chiusure e sanzioni per violazioni alla sicurezza

La Polizia di Stato continua a effettuare controlli rigorosi nei pubblici esercizi della provincia, concentrandosi su bar, ristoranti, locali di spettacolo e sale giochi. Durante le ispezioni vengono identificate eventuali violazioni delle norme di sicurezza e delle leggi vigenti, con il risultato di chiusure temporanee o sanzioni amministrative. L’attività si svolge senza sosta, garantendo la vigilanza sui locali pubblici.

Negli ultimi mesi, il personale della Squadra Amministrativa della Questura ha intensificato le verifiche sui titoli autorizzativi e sul rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica. Gli accertamenti hanno portato all'adozione, da parte del Questore, di sette provvedimenti di chiusura temporanea ai sensi dell'articolo 100 del TULPS, nei confronti di altrettante attività ritenute responsabili di criticità rilevanti sotto il profilo della sicurezza.

