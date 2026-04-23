Il ministro dello sport ha dichiarato che l'ipotesi di ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali di calcio, previsti negli Stati Uniti, è considerata impossibile e inopportuna. L’Iran, coinvolto nelle discussioni, ha espresso invece il suo dissenso nei confronti di questa possibilità, che al momento appare molto remota. La questione riguarda le procedure di ammissione alla fase finale del torneo e le decisioni delle autorità competenti.

Non è d'accordo l'Iran con la possibilità, per ora bassa, di ripescaggio dell'Italia ai mondiali di calcio che si disputeranno negli Stati Uniti. Il Ct iraniano Amir Ghalenoei ha infatti detto: "non ci sono motivi per non partecipare al mondiale, se Dio vuole lo faremo". La decisione finale spetta a Teheran, che nonostante il l'iniziale rifiuto a partecipare si era poi detta disponibile al torneo qualora le partite si fossero disputate in Messico. Condizione che finora ha riscontrato il No secco della Fifa. Anche il ministro dello Sport Ahmad Donyamali continua a dirsi ottimista sulla adesione: "Più la situazione si normalizza, più è probabile la partecipazione".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mondiale, ipotesi ripescaggio Italia. Abodi: "Impossibile e inopportuno"

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