? Cosa sapere Il 23 aprile 2026 il Circolo Canottieri Roma presenta il docufilm Operazione Batiscafo Trieste.. Il film ricostruisce l'impresa tecnologica italiana del 1960 nella Fossa delle Marianne.. Il Circolo Canottieri Roma ospita questa sera, 23 aprile 2026, la presentazione del docufilm Operazione Batiscafo Trieste, un’opera diretta da Massimiliano Finazzer Flory che ricostruisce l’impresa tecnologica e umana avvenuta nel 1960. L’evento, che vede il sostegno di Rai Cinema e il patrocinio del Comune di Trieste, inizierà alle ore 18:30 con un intervento del regista per introdurre il contesto storico della missione, seguito dalla proiezione e da un momento di confronto conviviale con un aperitivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abissi e ingegno: il docufilm che racconta l’impresa del Batiscafo

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