Il docufilm sul batiscafo Trieste in anteprima all' Ariston

Venerdì 6 marzo alle 18 e sabato 7 marzo alle 17, il docufilm “Operazione Batiscafo Trieste” di Massimiliano Finazzer Flory sarà proiettato in anteprima al Cinema Ariston di Trieste. La presentazione si svolgerà su invito venerdì e con ingresso libero sabato fino a esaurimento posti. La proiezione è riservata a un pubblico selezionato e si svolge in una delle sale cinematografiche della città.

Il docufilm "Operazione Batiscafo Trieste", scritto e diretto da Massimiliano Finazzer Flory, sarà presentato in anteprima assoluta venerdì 6 marzo alle 18 (su invito) e sabato 7 marzo alle 17 (ingresso libero fino a esaurimento posti) al Cinema Ariston di Trieste. Il lungometraggio, commissionato dal Comune e prodotto da Movie&Theatre Film con Rai Cinema, ripercorre la storia del leggendario sommergibile che nel 1960 toccò il punto più profondo della Terra. Il film, presentato alla stampa alla presenza dell'assessore alla cultura del Comune Giorgio Rossi e, in collegamento, il regista, racconta l'impresa del Batiscafo Trieste, progettato dalla famiglia Piccard e costruito anche nei cantieri italiani, capace di scendere a 10.