La FIFA ha rifiutato la richiesta dell’Iran di non disputare le partite negli Stati Uniti per il Mondiale 2026. La decisione riguarda le partite che si terranno in Nord America, senza modifiche alla sede prevista. Nel frattempo, si continua a discutere sulla possibilità di un ripescaggio per l’Italia, anche se le probabilità di un inserimento in questa fase sembrano molto basse.

di Luca Fioretti Mondiale 2026, la FIFA respinge la richiesta dell’Iran di non giocare negli Stati Uniti, ma l’ipotesi di ripescaggio per l’Italia resta molto remota. La partecipazione dell’ Iran alla prossima competizione internazionale è in bilico. Nelle ultime ore, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha confermato che la FIFA non ha accolto la richiesta ufficiale avanzata dalla federazione per spostare le gare previste negli Stati Uniti. La motivazione estremamente chiara del rifiuto è di natura prettamente logistica. A meno di due mesi dall’inizio del torneo, cambiare radicalmente le sedi di una squadra viene considerato un piano totalmente impraticabile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mondiale 2026: respinta la richiesta dell’Iran di non giocare negli USA, chance di ripescaggio per l’Italia? Cosa può succedere

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