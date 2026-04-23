Abbuoni decisivi al Tour of the Alps? Ultima tappa non durissima occhio al traguardo volante…

L'ultima tappa del Tour of the Alps 2026 si prospetta decisiva, con un percorso non troppo impegnativo ma con un traguardo volante che potrebbe fare la differenza. I primi quattro in classifica generale sono racchiusi in soli sei secondi e la cronometro finale tra Trento e Bolzano potrebbe determinare il vincitore. La gara si avvicina alla conclusione con grande incertezza e intensità.

Si annuncia un’ultima tappa da brividi al Tour of the Alps 2026, con i primi quattro della classifica generale racchiusi in soli 6? alla vigilia della Trento-Bolzano che metterà fine alla battaglia rovente per il successo finale. Giulio Pellizzari si presenterà alla frazione decisiva con la maglia verde, avendo però un margine minimo nei confronti degli inseguitori più vicini nella graduatoria overall della manifestazione. Il marchigiano della Red Bull – BORA – hansgrohe può contare su un vantaggio di 4 secondi sulla coppia del team INEOS Grenadiers composta dal colombiano Egan Bernal e dal neerlandese Thymen Arensman, mentre fa meno paura per ovvi motivi il suo compagno di squadra russo Aleksandr Vlasov in quarta piazza a 6? oltre a tutti gli altri competitor più staccati in classificati.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Abbuoni decisivi al Tour of the Alps? Ultima tappa non durissima, occhio al traguardo volante… Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. Classifica Tour of the Alps 2026, seconda tappa: Pellizzari vince e vola al comando!Una volata a ranghi ristretti ha deciso la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, evento di livello Pro che funge da preparazione all’ormai... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Giro d’Italia 2026, Vincenzo Nibali: Mi aspetto qualche giovane outsider; il Red Bull KM può esser decisivo; Ciclismo:torna il Red Bull KM al Giro d'Italia 2026,un 'trampolino' verso il traguardo; Il Giro d’Italia 2026 torna a Milano! Data, tappe e favoriti secondo Nibali. Abbuoni decisivi al Tour of the Alps? Ultima tappa non durissima, occhio al traguardo volante…Si annuncia un'ultima tappa da brividi al Tour of the Alps 2026, con i primi quattro della classifica generale racchiusi in soli 6 alla vigilia della ... oasport.it