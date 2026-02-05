Abbandonano i rifiuti in strada poi spendono fino a 6.500 euro in sanzioni trasgressori denunciati a Collegno

La polizia locale di Collegno ha scoperto alcuni cittadini che abbandonavano i rifiuti in strada. Dopo averli identificati, gli agenti hanno applicato sanzioni che arrivano fino a 6.500 euro. I trasgressori sono stati denunciati, e ora rischiano di dover pagare una multa salata per aver lasciato i rifiuti nel territorio comunale.

Prima hanno abbandonato i rifiuti sul territorio di Collegno poi sono stati sanzionati dalla polizia locale. Nel 2025 sono state una decina le persone deferite all’autorità giudiziaria per aver partecipato, a vario titolo, all’abbandono illecito di rifiuti di diversa tipologia e consistenza. Nel.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Collegno Rifiuti Abbandonano rifiuti per strada ma “dimenticano” dei documenti: beccati, sanzioni fino a 18mila euro A Cesano Boscone, i controlli della Polizia locale hanno portato all’identificazione di persone che abbandonavano rifiuti per strada e, in alcuni casi, dimenticavano documenti. Prato, bloccati mentre abbandonano rifiuti: denunciati Nella giornata del 16 gennaio 2026, la Polizia Locale di Prato ha sorpreso alcuni individui mentre abbandonavano sacchi di rifiuti tessili in un’area periferica della città. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Collegno Rifiuti Argomenti discussi: Madre e figlia gettano decine di rifiuti in un campo: 4500 euro di multa a testa; Abbandonano sacchi di immondizia in strada a Guidonia, agenti risalgono agli incivili tramite i rifiuti. Multati; Abbandona 3 tonnellate di rifiuti in area di proprietà di Aster: denunciato dalla Polizia Locale; Nuova raccolta rifiuti, M5S: Abbiamo scoperto chi sono gli incivili che improvvisamente li abbandonano. Abbandonano per strada un’intera camera da letto, la denuncia pubblica: Chi sa qualcosa si faccia avantiDopo l'ennesimo caso di abbandono di rifiuti l'amministrazione comunale sale sulle barricate e denuncia pubblicamente l'accaduto ... monzatoday.it Abbandonano rifiuti in strada a Guidonia, incivili individuati (e multati) dagli indizi nella spazzaturaRifiuti abbandonati in strada a Guidonia: individuati i responsabili partendo dai sacchi lasciati sull’asfalto ... greenme.it Interventi di decoro Via MiceliI rifiuti non si abbandonano si differenziano correttamente e si espongono come da eco calendario L’ abbandono dei rifiuti è sanzionato per come previsto dal Regolamento Comunale e dalla nor facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.