Abbandonano sacchi di immondizia in strada a Guidonia agenti risalgono agli incivili tramite i rifiuti Multati

Venerdì mattina, gli agenti di Guidonia hanno scoperto sacchi di immondizia lasciati in strada e sono riusciti a risalire agli incivili grazie ai dettagli trovati nei rifiuti. Dopo aver identificato i responsabili, sono stati loro notificati i verbali di multa. La polizia ha sottolineato che si tratta di un primo passo contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti.

Sono arrivati agli incivili seguendo le tracce lasciate nei sacchi della spazzatura abbandonati in strada. Responsabili ai quali saranno notificati i verbali, che partono da 300 euro a salire. A smascherare gli zozzoni a Guidonia gli agenti del nucleo tutela Ambiente-Fedra impegnati nelle attività di controllo e tutela del decoro urbano. L'intervento degli agenti in via Enrico Forlanini, nell'area industriale del comune della provincia nord est di Roma. Trovati diversi sacchi di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico gli stessi sono riusciti a risalire ai responsabili. Incivili multati che si sommano ad altri "zozzoni", 17 quelli scoperti sul finire dello scorso anno, a cui sono stati notificati verbali per un importo complessivo di 6500 euro.🔗 Leggi su Romatoday.it

