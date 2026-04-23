L’attore ha espresso il suo dissenso riguardo alla decisione di trasferire Kalulu alla Juventus, domandandosi pubblicamente a chi possa essere venuto in mente questa scelta. Durante un’intervista esclusiva, si è anche soffermato sulla corsa al quarto posto in classifica, commentando le dinamiche e le sfide delle squadre coinvolte. Le sue parole si inseriscono nel dibattito aperto sui trasferimenti e sulla competizione tra le squadre di alta classifica.

di Francesco Spagnolo Abatantuono in esclusiva ai microfoni di Milannews24.com ha parlato di Kalulu alla Juve e anche della lotta per il quarto posto. Le sue parole. Intervenuto ai microfoni di milannews24.com, Diego Abatantuono ha parlato di Milan e della lotta per il quarto posto. Le sue parole. KALULU ALLA JUVE – « Io vorrei fare un passo indietro. Il Milan viene da due-tre anni, da quando è andato via Pioli, in cui la gestione è stata totalmente incomprensibile. Io vorrei sapere a chi è venuto in mente, ad esempio, di dare Kalulu alla Juve. Vorrei sapere chi ha comprato questi attaccanti le spese per i quali, sommati, fanno venire fuori la spesa che serve per prendere Kane o altri giocatori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Abatantuono critico sul Milan: «Vorrei sapere a chi è venuto in mente di dare Kalulu alla Juve. Sul quarto posto dico questo»

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