Massimiliano Allegri non ha nascosto le sue opinioni sul calendario della Serie A. Durante un’intervista, ha detto che la Juventus ha vinto le stesse partite di chi si lamenta, senza trovare scuse. Ha anche commentato brevemente la situazione di Mateta, senza entrare troppo nei dettagli. Allegri è apparso diretto e senza filtri, ribadendo che la squadra deve concentrarsi sul campo e non sui discorsi esterni.

Allegri ha parlato molto schiettamente del calendario, tornando sul suo periodo alla Juventus. Poi una battuta anche su Mateta. Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Bologna Milan. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE IL BOLLETTINO MEDICO, E MATETA – «Mateta non lo metto perché parlo solo dei tesserati del Milan, anche per rispetto di quelli altre squadre. Il bollettino: Saelemaekers non ci sarà, Pulisic vediamo, se starà molto meglio sarà a disposizione, Leao lo stiamo gestendo ma è a disposizione». SUL RINNOVO DI MAIGNAN – «Sono molto contento perché il Milan si è assicurato uno dei 3 migliori portieri che ci sono in Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri schietto sul calendario: «Alla Juve abbiamo vinto facendo le stesse partite di chi si lamenta. Mateta? Dico questo»

Approfondimenti su Juventus Calendario

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Calendario

Allegri sul calendario: Sono questi, cerchiamo di vedere il lato positivoQueste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan. Il calendario è uguale per tutti? Inutile dire. I ... milannews.it

Milan, Allegri: Troppe polemiche sul calendario! 5 Scudetti alla Juve giocando la ChampionsMassimilano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa e si è espresso così sul calendario (di cui si è lamentato Antonio Conte nelle ... tuttonapoli.net

Vogliamo ricordarti così, in momenti spensierati e allegri quando eri ancora presso Casa Maria Adelaide! Ciao Pippo, sarai sempre nei nostri ! facebook