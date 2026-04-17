Le prime immagini di Rocki Irish, terza figlia di due cantanti noti, sono state scattate nelle strade di Parigi. La bambina è stata fotografata mentre passeggiava con i genitori, attirando l’attenzione dei paparazzi. Le foto mostrano il volto della neonata e alcuni momenti della famiglia durante una giornata all’aperto nella capitale francese. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai genitori riguardo a questa prima apparizione pubblica.

Nelle foto pubblicate da Page Six, Rihanna e A$AP Rocky passeggiano per la città e la cantante tiene tra le braccia la piccola di casa. Poco distanti da loro, sono stati fotografati anche A$AP Rocky per mano al figlio RZA, che sfoggiava un'acconciatura a treccine e occhiali da sole. Rihanna e A$AP sembrano così godersi al massimo il loro ruolo di genitori, tra momenti fashion e altri che rimangono rigorosamente in famiglia. Durante un'intervista con Esquire per la copertina del numero di marzo, A$AP Rocky ha raccontato il primo Natale al completo della famiglia, in cui lui, Rihanna e i tre bambini hanno indossato pigiami coordinati. Il rapper ha detto di avere delle foto, ma di non volerle condividere perché le trovava «imbarazzanti» e preferiva mantenere un atteggiamento pubblico più cool.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le prime foto di Rocki Irish, terza figlia di Rihanna e A$AP Rocky

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