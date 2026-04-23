Nella notte del 23 aprile 2026, la A14 tra Vasto e Termoli è stata riaperta al traffico. Dopo il crollo di una porzione di terreno a Petacciato, le due corsie sono state ripristinate, consentendo di eliminare i blocchi che si erano formati a causa della frana. La riapertura ha permesso di riprendere la circolazione sulla strada, che era stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza.

? Cosa sapere Riaperta la A14 tra Vasto e Termoli nella notte del 23 aprile 2026.. Il ripristino delle due corsie elimina i blocchi causati dalla frana di Petacciato.. Le due corsie dell’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli sono tornate percorribili nella notte di giovedì 23 aprile 2026, ponendo fine alle restrizioni causate dal movimento franoso nell’area di Petacciato. Il ripristino della piena funzionalità del tratto adriatico è avvenuto intorno alle ore 2:30, permettendo alla circolazione di fluire senza ulteriori ostacoli dopo le criticità emerse subito dopo le festività pasquali. Il dissesto che aveva colpito il versante ha imposto per diverse settimane una gestione complessa della viabilità, con limitazioni che hanno pesato sulla mobilità tra Abruzzo e Molise.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A14 libera: riaperta la A14 tra Vasto e Termoli dopo la frana

Notizie correlate

Frana in Molise, riaperta anche la carreggiata sud dell'A14 tra Vasto Sud e TermoliE' stata riaperta in serata la carreggiata sud dell'A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli, chiusa a causa della frana...

Riaperta anche la carreggiata tra Vasto sud e Termoli in A14È stata riaperta, dalla serata di venerdì 10 aprile, anche la carreggiata sud dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto sud...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: A14 riaperta in entrambe le direzioni: il via libera solo alle 7 del mattino; A14 riaperta la carreggiata sud tra Vasto e Termoli dopo la frana; L' incidente in A14 visto dall' alto | il video.

Frana in Molise: riaperta in tempi record l’autostrada A14 (e domani riparte anche la ferrovia)Frana in Molise, riaperta in tempi record l’A14 tra Vasto Sud e Termoli. Domani sarà riattivata la linea ferroviaria Pescara-Foggia. greenme.it

A14 riaperta in entrambe le direzioni: il via libera solo alle 7 del mattinoIncidente A14 oggi: situazione traffico in tempo reale, tratto chiuso tra Castel S. Pietro e Bologna San Lazzaro in entrambe le direzioni. sicurauto.it

Via libera in A14 anche verso sud La notizia nel primo commento - facebook.com facebook