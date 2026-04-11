Riaperta anche la carreggiata tra Vasto sud e Termoli in A14

La carreggiata sud dell'autostrada A14 tra Vasto sud e Termoli è stata riaperta venerdì 10 aprile, ripristinando così il traffico nel tratto compreso tra le due località. La riapertura riguarda la tratta tra Vasto sud e Termoli, dopo un periodo di chiusura o restrizioni. La circolazione è tornata regolare sulla carreggiata sud dell'autostrada nel tratto interessato.

È stata riaperta, dalla serata di venerdì 10 aprile, anche la carreggiata sud dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli.Qui, la task force messa in campo da Autostrade per l’Italia ha provveduto alle attività di ripristino e messa in sicurezza a seguito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Riaperta al traffico la strada provinciale 64 per Orsogna nel tratto sotto via Belvedere, ripristinando il collegamento tra la zona nord e il centro di Lanciano. Dopo l'intervento delle ruspe per la rimozione dei detriti della frana, la carreggiata è stata messa in - facebook.com facebook

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