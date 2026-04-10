Frana in Molise riaperta anche la carreggiata sud dell' A14 tra Vasto Sud e Termoli

Nella serata di oggi, è stata riaperta la carreggiata sud dell'A14 tra Vasto Sud e Termoli, dopo che era stata chiusa a causa di una frana riattivata dall’intenso maltempo dei giorni passati. La chiusura e la riapertura sono state comunicate dalle autorità competenti, che hanno monitorato i lavori di messa in sicurezza lungo il tratto interessato. La strada resta sotto sorveglianza per eventuali sviluppi.

E' stata riaperta in serata la carreggiata sud dell'A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli, chiusa a causa della frana riattivatasi dopo l'intenso maltempo dei giorni scorsi.Task force al lavoroLa riapertura, rende noto Autostrade per l'Italia, è stata possibile grazie. 🔗 Leggi su Baritoday.it A14 Bologna-Taranto: riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e Termoli dopo l’evento franosoA14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTA ANCHE LA CARREGGIATA SUD TRA VASTO SUD E TERMOLI DOPO L’EVENTO FRANOSO Proseguono gli interventi della task force ASPI... Frana di Petacciato, riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e TermoliSulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, la task force messa in campo da Autostrade per l’Italia prosegue le attività... Temi più discussi: Frana di Petacciato in Molise, come viaggiare: resta chiusa l'A14 tra Vasto Sud e Termoli. Le alternative e la situazione treni; Frana in Molise, riapre dopo due giorni l'A14: tra Vasto Sud e Termoli si va su una corsia; Frana di Petacciato, riaperto il tratto della A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale; Frana in Molise, riaperto tratto dell'autostrada A14. Frana in Molise, riaperta anche la carreggiata sud della A14Riaperta, poco dopo le 19, sull'autostrada A14, la carreggiata sud del tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, nell'area interessata dal riattivarsi della frana in zona Petacciato, in Molise. (ANSA) ... ansa.it A14 Bologna–Taranto, riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e Termoli dopo la franaResta attiva la task force di Autostrade per l’Italia per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto: traffico su una corsia per senso di marcia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Riaperti, sull'autostrada A14, i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara. Il vicepremier Salvini incontra i sindaci - facebook.com facebook #Viabilità | #frana | A14 Tratto riaperto tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara Tratto riaperto tra Vasto sud e Termoli in direzione Taranto Terminate le verifiche tecniche #Luceverde x.com