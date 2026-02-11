Petrecca sfiduciato due volte dopo le gaffe alle Olimpiadi giornalisti Rai in rivolta | ecco cosa sta succedendo

La redazione di RaiSport ha deciso di non firmare più servizi, collegamenti e telecronache a partire dal 9 febbraio alle 17. La causa sono le recenti gaffe alle Olimpiadi e il clima di sfiducia che si è creato tra i giornalisti. Da giorni, i cronisti della testata sportiva della Rai protestano, alzando le barricate contro le scelte della direzione. La situazione è diventata tesa, con i giornalisti che vogliono far sentire la loro voce e chiedono chiarimenti. La Rai si trova ora di fronte a un momento difficile

La redazione di RaiSport ha alzato le barricate. Non è una metafora: dal 9 febbraio alle ore 17, i giornalisti della testata sportiva della Rai hanno ufficialmente ritirato le firme da servizi, collegamenti e telecronache. Una protesta senza precedenti nel pieno dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, che proseguirà con un pacchetto di sciopero programmato subito dopo la chiusura dell'evento. Al centro della bufera c'è Paolo Petrecca, direttore di RaiSport già sfiduciato due volte dalla stessa redazione che ora gli volta definitivamente le spalle. La nota del Comitato e del fiduciario di RaiSport non lascia spazio a interpretazioni: " Da oggi e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma in attesa che l'azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di RaiSport ha recato nell'ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento ".

