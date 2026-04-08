Fertilizzanti tregua inutile | prezzi ancora alle stelle e agricoltura in crisi ecco cosa sta succedendo davvero

Il settore agricolo continua a soffrire per i prezzi elevati dei fertilizzanti, che rimangono ai livelli più alti degli ultimi tempi, aggravando la crisi in atto. Nonostante alcune trattative, non si sono registrate diminuzioni significative dei costi, e la disponibilità di questi prodotti resta problematica. Nel frattempo, la tensione nella regione del Medio Oriente e la presenza di zone a traffico limitato nello Stretto di Hormuz contribuiscono a mantenere l’incertezza sui mercati internazionali di materie prime.

Tregua o non tregua, il settore agricolo dovrà fare i conti con la grave crisi dei fertilizzanti. Mentre in Medio Oriente la situazione rimane altamente volatile, lo Stretto di Hormuz rimane ancora “zona a traffico limitato”. La sola cessazione delle ostilità, però, non basterà a evitare i rischi alimentari legati alla carenza di fertilizzanti. Traffico ancora fermo. Dati alla mano, il quadro che emerge dallo Stretto di Hormuz è più grave di quanto i comunicati ufficiali lascino intendere. Nel primo giorno di tregua i transiti di navi sono ancora esigui e tutti condizionati al beneplacito di Teheran. Il problema è che da quel corridoio di 54 chilometri passa una quota enorme del commercio mondiale di fertilizzanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

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