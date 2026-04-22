Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato modifiche ai programmi scolastici dei Licei, con l'eliminazione della Geostoria e il ripristino di Storia e Geografia come materie separate. Tra le novità, compare anche l’introduzione del tema dell’intelligenza artificiale, che sarà affrontato nelle nuove indicazioni nazionali. La riforma mira ad aggiornare i contenuti didattici per rispondere alle evoluzioni del mondo contemporaneo.

Una piccola “rivoluzione” per stare al passo con i tempi: tra le nuove indicazioni nazionali per i Licei scompare la Geostoria, c’è il ritorno di Storia e Geografia come due discipline distinte, ma soprattutto esordisce il tema dell’ intelligenza artificiale. È quanto approvato dalla commissione ministeriale con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha fortemente voluto le nuove indicazioni nazionali. Adesso si apre la fase di consultazione con il mondo della scuola e, per la prima volta, le indicazioni saranno inviate specificamente anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche. Il ministro le adotterà ufficialmente solo al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scuola, cambia il programma: al Liceo scompare Geostoria e debutta l'Intelligenza Artificiale

Notizie correlate

Leggi anche: Nuove indicazioni nazionali scuola superiore: via Geostoria, intelligenza artificiale curricolare, cambio didattica per STEM, educazione al rispetto. Ecco le linee guida

Nuove indicazioni nazionali Licei: via Geostoria, intelligenza artificiale curricolare, cambio didattica per STEM, educazione al rispetto. Ecco le linee guida. TESTOLa Commissione incaricata della redazione del nuovo testo delle Indicazioni nazionali per i Licei ha terminato i lavori di redazione della bozza di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Riforma dei licei: l’Intelligenza Artificiale diventa asse trasversale; L'Intelligenza Artificiale a scuola è ben diversa dallo studiarla: le 3 definizioni fondamentali per il futuro della didattica; Schettini critica la scuola, Programmi scollati dalla realtà; Italia – L’Intelligenza Artificiale trasforma la didattica: il 23 e 24 aprile, a Bologna, il bootcamp del Progetto GO Beyond Traditional Education dei Salesiani d’Italia - ANS.

Scuola, cambia il programma: al Liceo scompare Geostoria e debutta l'Intelligenza ArtificialeUn ritorno al passato, con Storia e Geografia, ma con uno sguardo sempre più attento al presente e al futuro: le novità più attese nei Licei con il ruolo sempre più importante di educazione emotiva e ... ilgiornale.it

Educazione 4.0: guidare l'intelligenza artificiale tra scuola e università(Teleborsa) - La Scuola a lezione di intelligenza artificiale in Università. Si terrà a Roma, presso la Luiss, il 23 e 24 aprile 2026 l'evento Educazione 4.0: Guidare l'Intelligenza Artificiale tra ... teleborsa.it

L’intelligenza artificiale è sempre più centrale, ma in Italia fatica ancora a diventare operativa: poche aziende e PA sono passate dalla sperimentazione all’adozione concreta. Il vero limite non è la tecnologia, ma la capacità di integrarla in modo efficace e sost - facebook.com facebook

Armi di intelligenza artificiale, servizio militare e 'culture inferiori': il controverso manifesto di Palantir spiegato. x.com