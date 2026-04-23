A Terranuova il 30 aprile RockImPenna 2026

Il 30 aprile si terrà a Terranuova, nella frazione della Penna, l'edizione 2026 di RockImPenna. L'evento, dedicato alla musica indipendente, si conferma come uno degli appuntamenti più noti di questa tipologia nella zona. La manifestazione si svolge tradizionalmente nel mese di aprile e richiama un pubblico interessato al panorama musicale alternativo. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente nelle scorse settimane.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Torna nella frazione della Penna RockImPenna, confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili dedicati alla musica indipendente sul territorio. L’edizione 2026 è in programma giovedì 30 aprile, come da tradizione in piazza Don Felice, con inizio alle ore 21.30. Il tema scelto per quest’anno è “Limoni”, un’immagine evocativa che richiama da un lato l’atmosfera delle notti d’estate e la freschezza della musica dal vivo, dall’altro un approccio più diretto e consapevole alla realtà. Come spiegano gli organizzatori, “l’acidità diventa metafora di uno sguardo che non rinuncia a una dimensione di impegno”, in continuità con la tradizione del cantautorato italiano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Terranuova il 30 aprile RockImPenna 2026 Notizie correlate RockImPenna, il 30 aprile arriva GiancaneRockImPenna torna nel 2026 confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili per la musica indipendente sul territorio. RockImPenna, il 30 aprile arriva il cantautore GiancaneArezzo, 23 aprile 2026 – RockImPenna torna nel 2026 confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili per la musica indipendente sul... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Terranuova, teatro e memoria per il 25 Aprile; Terranuova Bracciolini: il 25 aprile all’Auditorium le Fornaci lo spettacolo Democrazia a portata di mano; Democrazia a portata di mano. Per il 25 aprile a Terranuova due eventi della Consulta Giovani; Guido Tonelli al Petrarca, Pagine verdi alla Casa dell'Energia. A Terranuova il 30 aprile RockImPenna 2026Arezzo, 23 aprile 2026 – Torna nella frazione della Penna RockImPenna, confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili dedicati alla musica indipendente sul territorio. L’edizione 2026 è ... lanazione.it RockImPenna, il 30 aprile arriva il cantautore GiancaneFestival Rock Indipendente Penna-Terranuova Bracciolini. Appuntamento in piazza Don Felice, dalle ore 21.30 ... msn.com Alla Biblioteca Le Fornaci di Terranuova Bracciolini proseguono gli appuntamenti con la rassegna “Scrittori in circolo”, che nel mese di aprile propone due incontri con autori tra i più apprezzati del panorama narrativo italiano contemporaneo. Dopo Sacha - facebook.com facebook