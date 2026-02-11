presentazione del libro di caio mussolini la cgil al fianco delle associazioni

La CGIL di Caserta si schiera contro la presentazione del libro di Caio Mussolini a Santa Maria a Vico. La sezione dell’ANPI “Gennaro Di Paola” e le altre forze democratiche del territorio hanno protestato, accusando l’evento di riabilitare ideali fascisti. La manifestazione si è svolta senza incidenti, ma la polemica resta calda.

Tempo di lettura: 3 minuti La CGIL di Caserta è convintamente al fianco della Sezione ANPI “Gennaro Di Paola” della Valle di Suessola, delle associazioni e delle forze democratiche del territorio che hanno denunciato la presentazione, a Santa Maria a Vico, del libro L’altra storia di Caio Mussolini. Non siamo di fronte a un semplice evento culturale. Siamo di fronte a un’operazione politica che tenta di rilegittimare, attraverso una narrazione mistificata, un regime che ha cancellato libertà, sciolto i sindacati, represso il dissenso, perseguitato oppositori politici, deportato e sterminato cittadini e cittadine a causa delle leggi razziali, trascinato il Paese nella guerra e nella rovina morale e materiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

