Presentazione del libro di Caio Mussolini la Cgil al fianco delle associazioni
La CGIL di Caserta si schiera contro la presentazione del libro di Caio Mussolini a Santa Maria a Vico. La sezione dell’ANPI “Gennaro Di Paola” e le altre forze democratiche del territorio hanno protestato, accusando l’evento di riabilitare ideali fascisti. La manifestazione si è svolta senza incidenti, ma la polemica resta calda.
Tempo di lettura: 3 minuti La CGIL di Caserta è convintamente al fianco della Sezione ANPI “Gennaro Di Paola” della Valle di Suessola, delle associazioni e delle forze democratiche del territorio che hanno denunciato la presentazione, a Santa Maria a Vico, del libro L’altra storia di Caio Mussolini. Non siamo di fronte a un semplice evento culturale. Siamo di fronte a un’operazione politica che tenta di rilegittimare, attraverso una narrazione mistificata, un regime che ha cancellato libertà, sciolto i sindacati, represso il dissenso, perseguitato oppositori politici, deportato e sterminato cittadini e cittadine a causa delle leggi razziali, trascinato il Paese nella guerra e nella rovina morale e materiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Caio Mussolini
La presentazione del libro di Caio Mussolini crea polemiche: due Comuni "revocano" le autorizzazioni
La presentazione del libro di Caio Mussolini suscita polemiche e tensioni.
Libri, storia e libertà: la replica degli organizzatori alle critiche PRC sulla presentazione di Caio Mussolini
Gli organizzatori della presentazione del libro di Caio Mussolini si difendono dalle accuse del PRC, che ha criticato l’evento.
Ultime notizie su Caio Mussolini
Argomenti discussi: L’inverno della lepre nera, giovedì 5 febbraio a Cadine la presentazione del libro / Notizie / Novità / Homepage; Presentazione del libro Vite da ariani - 12 febbraio; 'Senza. Del dolore e dell'amore', il 19 febbraio in Fnsi presentazione del libro di Gaetano Perricone - FNSI; Presentazione libro Ancona – Capodemonte, ’n po’ de tuto.
Banche di Comunità, a Rimini la presentazione del libro sulla storia delle Casse RuraliNella Sala Sant’Agostino di Rimini, la Fondazione Igino Righetti e RivieraBanca hanno promosso l’incontro Banche di Comunità. Una storia di persone nel cuore del paese, occasione per presentare il ... altarimini.it
A Pompei la presentazione del 'Libro dei francobolli 2025'Appuntamento allo sportello filatelico dell'ufficio postale di Pompei per collezionisti, appassionati e curiosi di storia, di arte e di paesaggi. (ANSA) ... ansa.it
CAIO MUSSOLINI: “SINDACI POCO CORAGGIOSI NEL SALERNITANO” - Due tappe in provincia di Salerno e un caso che sta facendo discutere. Lo scrittore racconta di essersi visto revocare, a poche ore dall’inizio, l’utilizzo della - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.