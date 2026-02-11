Presentazione del libro di Caio Mussolini la Cgil al fianco delle associazioni

Da anteprima24.it 11 feb 2026

La CGIL di Caserta si schiera contro la presentazione del libro di Caio Mussolini a Santa Maria a Vico. La sezione dell’ANPI “Gennaro Di Paola” e le altre forze democratiche del territorio hanno protestato, accusando l’evento di riabilitare ideali fascisti. La manifestazione si è svolta senza incidenti, ma la polemica resta calda.

Tempo di lettura: 3 minuti La CGIL di Caserta è convintamente al fianco della Sezione ANPI “Gennaro Di Paola” della Valle di Suessola, delle associazioni e delle forze democratiche del territorio che hanno denunciato la presentazione, a Santa Maria a Vico, del libro L’altra storia di Caio Mussolini. Non siamo di fronte a un semplice evento culturale. Siamo di fronte a un’operazione politica che tenta di rilegittimare, attraverso una narrazione mistificata, un regime che ha cancellato libertà, sciolto i sindacati, represso il dissenso, perseguitato oppositori politici, deportato e sterminato cittadini e cittadine a causa delle leggi razziali, trascinato il Paese nella guerra e nella rovina morale e materiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

