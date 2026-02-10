Associazione partigiani contro la presentazione del libro del pronipote di Mussolini Offende l' antifascismo

Il Comitato ANPI di Caserta si scaglia contro la presentazione di un libro scritto dal pronipote di Mussolini. In una lettera aperta, il gruppo condanna l’evento, definendolo un’offesa all’antifascismo. La polemica si accende a Santa Maria a Vico, dove il sindaco Pirozzi aveva dato il via libera alla presentazione. Gli antifascisti non digeriscono l’operazione e chiedono di cancellare l’evento, accusando il libro di riabilitare il passato fascista.

Una presa di posizione netta e senza ambiguità. Il Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) di Caserta ha indirizzato una lettera aperta al sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, esprimendo indignazione e dissenso per la presentazione del libro “L’altra.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il 17 gennaio 2026 alle ore 17, presso il Patronato del Santo a Padova, si terrà la presentazione della seconda edizione del libro "A.

