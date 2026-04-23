A Suvereto un festival sul vino che guarda al futuro

A Suvereto, un borgo medievale dell’Alta Maremma, si sta preparando a ospitare un festival dedicato al vino. L’evento si concentrerà sulle innovazioni e le tendenze future nel settore vinicolo, coinvolgendo produttori e esperti del settore. La manifestazione si svolgerà nel centro storico del paese e durerà diversi giorni, offrendo degustazioni, incontri e approfondimenti legati all’evoluzione dell’enologia.

Il borgo medievale di Suvereto, nel cuore dell’Alta Maremma, si prepara a diventare il fulcro di una profonda metamorfosi enologica. Dall’1 al 3 maggio 2026 torna Suber – Suvereto Wine Festival, una terza edizione che si presenta non come una rassegna, ma come il manifesto di un territorio che ha deciso di scommettere sulla propria identità attraverso il debutto del nuovo disciplinare Suvereto Docg. Il Festival prende il via ufficialmente la sera di venerdì 1° maggio con il Suber Aperitivo nei giardini del Consorzio. I calici dei produttori locali incontrano la musica dal vivo e i prodotti del territorio, anticipando quello che sarà il ritmo dell’intero weekend: un dialogo costante tra chi il vino lo fa e chi lo beve.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A Suvereto un festival sul vino che guarda al futuro Notizie correlate La novità sul Festival che coinvolge il Quirinale e Mattarella: l'annuncio di Conti | GUARDAIl direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha annunciato una notizia storica: per la prima volta in 76 edizioni, i protagonisti del... Leggi anche: Terrinoni, dieci anni e un menu che guarda più al futuro che al passato Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Enogiri | A Suvereto un festival sul vino che guarda al futuro; Suvereto Wine Festival 2026: date, programma e degustazioni; SUBER Suvereto Wine Festival 2026: dall’1 al 3 maggio la festa diffusa della Val di Cornia; Torna SUBER Wine Festival e batte il cuore di Suvereto. EnogiriA Suvereto un festival sul vino che guarda al futuroNella provincia livornese dell’Alta Maremma, la terza edizione del Festival che celebra il debutto della nuova Docg e il ricambio generazionale dei viticoltori della Val di Cornia. Un weekend di ... linkiesta.it 1-3 maggio a Suvereto (LI) Suber Wine Festival, la nuova generazione dei vini della Val di CorniaSuvereto ospita la 3ª edizione del festival. Tre giorni di festa diffusa tra cantine, produttori e artigiani. I viticoltori suveretani scommettono su nuove tipologie di vino e sull’identità di un terr ... acquabuona.it Jessica Pasquini Sindaco di Suvereto - facebook.com facebook