Per Me Giulio Terrinoni festeggia dieci anni di attività, con un menu che si concentra su proposte innovative e moderne. Il ristorante ha mantenuto la sua presenza nel panorama gastronomico, offrendo piatti che riflettono un approccio contemporaneo alla cucina. La gestione e la proposta culinaria sono state costantemente al centro dell’attenzione, senza particolari cambiamenti nel corso degli anni.

Dieci anni e non sentirli, verrebbe da dire. Ma nel caso di Per Me Giulio Terrinoni la questione è leggermente più complessa: perché l’insegna romana guidata da Giulio Terrinoni festeggia il traguardo con una forma che non è solo smagliante, ma anche coerente con un’idea di ristorazione rimasta sorprendentemente stabile nel tempo. In un decennio in cui il fine dining ha spesso cambiato pelle inseguendo mode e riconoscimenti, Terrinoni ha scelto un’altra strada: meno ego, più ascolto. Il nome del ristorante, “Per Me”, continua a funzionare come una dichiarazione d’intenti. Non tanto un vezzo linguistico, quanto un programma: mettere il cliente al centro senza trasformare la cucina in un esercizio compiacente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terrinoni, dieci anni e un menu che guarda più al futuro che al passato

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Precisione. Stagionalità. Rispetto per la materia prima. Nel silenzio della cucina, ogni gesto racconta una storia. _ Reservations: www.giulioterrinoni.it #PerMe #GiulioTerrinoni #Roma #MichelinGuide #JREItalia - facebook.com facebook