La novità sul Festival che coinvolge il Quirinale e Mattarella | l' annuncio di Conti | GUARDA

Questa volta il Festival di Sanremo fa il salto di qualità. Per la prima volta in 76 edizioni, i cantanti e gli artisti che partecipano al Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’annuncio arriva dal direttore artistico Carlo Conti, che spiega come questa novità segni un momento speciale nella storia della kermesse. La notizia ha già fatto discutere e crea scompiglio tra gli organizzatori e il pubblico, curioso di vedere come si svilupperà questa iniziativa.

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha annunciato una notizia storica: per la prima volta in 76 edizioni, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. L'appuntamento è fissato per venerdì 13 febbraio al Quirinale, dove Conti, Laura Pausini e i cantanti dei Big in gara incontreranno il presidente Sergio Mattarella. Conti ha definito l'evento “una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione”, sottolineando l'importanza del riconoscimento istituzionale per la manifestazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La novità sul Festival che coinvolge il Quirinale e Mattarella: l'annuncio di Conti | GUARDA Approfondimenti su Quirinale Mattarella SANREMO 2026: CONTI IRROMPE AL TG1 PER UN NUOVO ANNUNCIO SUL FESTIVAL Carlo Conti torna su Rai1 per annunciare novità sul Festival di Sanremo 2026. Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia la visita al Quirinale dal presidente Mattarella Carlo Conti annuncia che per la prima volta in 76 edizioni il Festival di Sanremo sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Quirinale Mattarella Argomenti discussi: Sanremo 2026, che cosa sappiamo a meno di un mese dal Festival; News - RadioItalia-Radio Italia Music Week: Sanremo e non solo, scopri tutte le novità!; Novità 76esima'edizione Festival Sanremo 2026: cantanti in gara; Sanremo 2026: super ospiti, conduttrici, previsioni vincitore e ultime news sul Festival. Skimofestival Valtellina: torna la festa dello scialpinismoDa venerdì 6 a domenica 8 marzo Santa Caterina Valfurva ospiterà la terza edizione di Skimofestiva l, il primo festival italiano interamente dedicato allo scialpinismo. Nato nel 2024 con l’obiettivo d ... sportmediaset.mediaset.it Carlo Conti a Verissimo da Silvia Toffanin ma nessuna novità sul Festival di Sanremo 2026: scopri l'intervista e le lacrime per la mammaÈ appena calato il sipario sull'intervista di Carlo Conti a Verissimo e il verdetto è unanime: nessuna novità su Sanremo 2026. Il pubblico che si aspettava indiscrezioni, anticipazioni o colpi di scen ... corrieredellumbria.it [Novità] Ritorna "Verrà il mattino e avrà un tuo verso" Festival della Poesia d'Amore Buonasera, ci sono momenti in cui la poesia non è solo una scelta. È una necessità. In un tempo fragile, attraversato da incertezze, rumore e fretta, sentiamo ancora più fort - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.