A Seregno la festa di Santa Valeria

A Seregno il fine settimana è dedicato alla festa di Santa Valeria, che si svolge fino al 28 aprile. La sagra coinvolge il santuario e il centro parrocchiale di via Piave, trasformando questi luoghi nel punto di ritrovo principale della città. Sono previsti vari eventi e iniziative che animano il programma della manifestazione, attirando residenti e visitatori. La celebrazione rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale.

Il weekend si accende a Seregno con gli appuntamenti in calendario inseriti nel programma della celebre festa di Santa Valeria (fino al 28 aprile), l'annuale sagra che vede il santuario e il centro parrocchiale di via Piave diventare il cuore pulsante della città. Sono tante le realtà coinvolte.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Campane di Seregno (MB) - Santuario della Madonna di Santa Valeria

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