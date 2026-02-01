Seregno passa la fiamma olimpica | una grande festa non stop

Questa sera Seregno si prepara ad accogliere la fiamma olimpica. La città si anima con iniziative e un corteo che promette di essere vivace e colorato. La festa, che durerà fino all’arrivo della fiamma il 3 febbraio, coinvolge tutti i residenti. La gente si organizza per vivere questo momento speciale, tra musica, bandiere e tanta allegria.

Il 3 febbraio la fiamma olimpica farà il suo arrivo a Seregno. Vediamo come si appresta ad attenderla la città, tra iniziative e un corteo che si annuncia spumeggiante. Poco dopo le 15, teoricamente alle 15:09, la fiaccola olimpica arriverà a Seregno. La torcia sarà portata dai tedofori e da piazzale Cadorna si snoderà poi per le vie cittadine chiuse al traffico.

