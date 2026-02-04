Festa a Seregno e Meda La Brianza si accende con la fiamma olimpica

La Brianza si è accesa con la fiamma olimpica durante una festa a Seregno e Meda. Il passaggio è stato un momento speciale, che ha coinvolto tante persone e ha reso il pomeriggio diverso dal solito. La fiamma ha attraversato le strade, portando entusiasmo e un senso di unione tra i cittadini. La cerimonia ha attirato molti curiosi, felici di vedere da vicino questa tradizione olimpica.

Il passaggio della fiamma olimpica in Brianza ha trasformato un pomeriggio qualunque in un frammento di storia condivisa. A Seregno, già dalle 15, davanti alle scuole Cadorna si è radunata una folla sorprendente: famiglie, curiosi, sportivi, ma soprattutto i 3.000 alunni coinvolti nel percorso cittadino. Un’onda compatta e festosa ha accompagnato i tedofori lungo le vie del centro, tra applausi, bandierine e un entusiasmo che raramente si vede in un evento locale. La fiaccola ha attraversato Seregno seguendo un tragitto ampio. Un tocco finale per suggellare quell’anno abbondante in cui Seregno si è fregiata del titolo di “ Città europea dello sport ” e si è distinta per l’organizzazione di numerosi eventi a tema, in grado di coinvolgere un gran numero di partecipanti e spettatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa a Seregno e Meda. La Brianza si accende con la fiamma olimpica Approfondimenti su Fiamma Olimpica La fiamma olimpica accende i paesi della Brianza: festa e appuntamenti per lo sport internazionale La fiamma olimpica ha attraversato i paesi della Brianza, portando festa e entusiasmo tra gli abitanti. Sondrio si accende: migliaia riuniti in piazza per accogliere la Fiamma Olimpica con festa e spirito cittadino Questa sera Sondrio si è animata con oltre mille persone che si sono radunate in piazza Garibaldi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fiamma Olimpica Argomenti discussi: Festa a Seregno e Meda. La Brianza si accende con la fiamma olimpica; Seregno, passa la fiamma olimpica: una grande festa non stop; Seregno, Giubiana protagonista al Fuin: un rogo attende la vecchia strega; 6 idee per il vostro weekend a Monza e dintorni: cosa c’è da fare. Seregno, passa la fiamma olimpica: una grande festa non stopPoco dopo le 15, teoricamente alle 15:09, la fiaccola olimpica arriverà a Seregno. La torcia sarà portata dai tedofori e da piazzale Cadorna si snoderà poi per le vie cittadine chiuse al traffico per ... monzatoday.it La Giubiana accende la polemica su Canale 5: Giusto nel 2025 bruciare una figura femminile?La Giubiana finisce per fare parlare di sé su scala nazionale. La festa tradizionale che nei giorni scorsi si è celebrata in vari comuni della Brianza, da Renate, a Seregno, passando per Giussano, ... monzatoday.it Splendide immagini della festa per le strade di Seregno. Città di Seregno Alberto Rossi Sindaco di Seregno - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.