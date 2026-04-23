A Pisa è tempo di Strapazzata | i provvedimenti al traffico

A Pisa, sabato 25 aprile, si terrà la 45ª edizione della Strapazzata, evento che interesserà diverse zone della città con provvedimenti temporanei di viabilità e sosta. Durante questa giornata, alcune strade saranno chiuse o modificate per consentire lo svolgimento della manifestazione. I provvedimenti resteranno in vigore solo per tutta la giornata, in modo da garantire il corretto svolgimento dell’evento e la sicurezza dei partecipanti.

Sabato 25 aprile, in occasione della 45ª edizione della Strapazzata, saranno in vigore provvedimenti temporanei di viabilità e sosta in diverse zone della città. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Pisa, è una corsa-camminata ludico motoria non competitiva su due.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Pisa, torna la Strapazzata: sport e tradizione sul LungarnoSabato 25 aprile, la città di Pisa vivrà la 45° edizione della ‘Strapazzata’, una corsa-camminata che unisce sport e socialità, con il ritrovo... Maxi operazione al Cep con 15 arresti, ricorsi al Riesame e nuovi provvedimenti per traffico di drogaSono iniziati questa mattina davanti al Tribunale del Riesame i primi ricorsi contro i 15 provvedimenti restrittivi eseguiti lo scorso 27 gennaio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Maggio dei libri 2026; Previsioni meteo per il weekend: piena primavera e bel tempo; Temporali sparsi in Toscana, focus su Pisa Firenze Siena e Arezzo; Auto autonome, a Pisa un sistema che interpreta l'ambiente in tempo reale. Genoa corsaro a Pisa (1-2), grande vittoria in rimonta e salvezza in cassaforte. De Rossi: Sono innamorato dei miei giocatoriI rossoblù a Pisa si giocano (ore 18) una sorta di match point salvezza: per avvicinarsi alla certezza matematica mancano pochi punti. Sotto la Torre anche il ... ilsecoloxix.it Ekhator e Colombo ribaltano il Pisa, De Rossi blinda la salvezzaNella trentatreesima giornata di Serie A, il Genoa batte 2-1 in rimonta il Pisa. All'Arena Garibaldi, i toscani passano con il colpo di testa da angolo di Canestrelli al 19', ma tra la fine del primo ... msn.com Libreria Fogola Pisa. Lesfm · Happy Mood. - facebook.com facebook TRAFFICO REGOLARE Code e incidente RISOLTI sul bivio #A1/ #A11 in direzione Pisa provenendo sia da Roma che da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI x.com