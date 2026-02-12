Maxi operazione al Cep con 15 arresti ricorsi al Riesame e nuovi provvedimenti per traffico di droga

Questa mattina davanti al Tribunale del Riesame sono iniziati i ricorsi contro i 15 arresti fatti il 27 gennaio al Cep. La maxi operazione, coordinata dalla Dda e portata avanti dalla Squadra Mobile, ha portato a nuovi provvedimenti e a un’attenzione crescente sulla situazione della zona.

Sono iniziati questa mattina davanti al Tribunale del Riesame i primi ricorsi contro i 15 provvedimenti restrittivi eseguiti lo scorso 27 gennaio nell’ambito della maxi operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dalla Squadra Mobile. L’inchiesta aveva portato allo smantellamento di un presunto traffico di stupefacenti con base operativa nel rione Cep ma non sono esclusi ulteriori sviluppi. I giudici sono chiamati oggi a valutare le istanze presentate dai difensori contro l’ordinanza che ha disposto dodici custodie cautelari in carcere e tre arresti domiciliari. La decisione potrebbe arrivare già in serata: dalla presentazione del ricorso, il Tribunale ha quindici giorni di tempo per pronunciarsi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Cep Operazione

Questa operazione della Polizia di Stato di Messina ha portato all’arresto di 15 persone e all’intervento di 100 agenti, segnando un’importante azione contro il traffico di droga.

Ultime notizie su Cep Operazione

